تراند اليوم : الحقيقة أتكشفت .. زينة على علم بتفاصيل مقلب فيفي عبده

تساءل كثيرون من رواد السوشيال ميديا: “هل كانت زينة على علم بتفاصيل مقلب فيفي عبده في برنامج “خلي بالك من فيفي” الذي أذيعت أولى حلقته أمس، الثلاثاء، عبر فضائية “إم بي سي مصر”.

بعض رواد مواقع التواصل الاجتماعي أجابوا عن السؤال بأنفسهم، مؤكدين أن زينة كانت تعلم المقلب، واستدلوا على ذلك بالتمثيل الواضح في المقلب، وعدم منطقية الأحداث، فضلا عن “الأفورة” في الأداء بهدف الإضحاك.

كما لفت نظر بعضهم جملة قالتها زينة لـ فيفي عبده بعد سقوطها على الأرض، حين قالت: “أنا اتعورت بجد”، في إشارة إلى جدية وقوعها في برنامج مقالب متفق عليه.

وعلم “صدى البلد” من مصدر مقرب من الفنانة زينة أنها كانت على علم بمقلب فيفي عبده، وبكل تفاصيله، ولكن المصدر لم يبلغنا بالمبلغ المالي الكبير الذي حصلت عليه زينة مقابل الظهور في برنامج مقالب، خاصة أنها قليلة الظهور في البرامج.

كانت فيفي عبده تعرضت لهجوم كبير عبر مواقع التواصل الاجتماعي بسبب برنامجها “خلي بالك من فيفي” الذي لم يلق قبولا كبيرا من المشاهدين حتى أن البعض نصحها بالابتعاد عن تقديم هذه النوعية من البرامج حتى لا تفقد الملايين من محبيها ومتابعيها على حساباتها في مواقع التواصل الاجتماعي المختلفة.