كاظم الساهر يُفجع بوفاة أحد أعضاء فرقته الخاصة

نعى الفنان العراقي ​كاظم الساهر​ عازف كمان فرقته الخاصة، الأستاذ محمد علي عباس، عبر صفحته الخاصة على أحد تويتر.

ونشر الساهر صورة لعباس، وعلّق: "الأستاذ محمد علي عباس، عازف الكمان في فرقة كاظم الساهر في ذمة الله، رحم الله الفقيد و ألهم ذويه الصبر و السلوان. إنّا لله وإنّا اليه راجعون".

ولم يذكر كاظم سبب وفاة محمد.

وكان الساهر قد وجّه رسالة صوتية إلى محبيه، يؤازرهم فيها بسبب فيروس كورونا، وإستغل أبيات شعر إيليا أبو ماضي"، لتكون دعماً لهم في تلك المحنة الإنسانية، وقال: "إذا ألقى الزمان عليك شرا.. وصار العيش في دنياك مرا.. فلا تجزع لحالك بل تذكر.. كم أمضيت في الخيرات عمراً.. وإن ضاقت عليك الأرض يومًا.. وبت تأن من دنياك قهرًا.. فرب الكون ما أبكاك الا.. لتعلم أن بعد العسر يسرا، فربك لا يرد يدك صفرا". Advertisements إقرئي أيضًا: صور: هيفاء وهبي تطل بالبيجاما في مقابلة تلفزيونية هل أصيبت يسرا اللوزي بفيروس كورونا؟

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