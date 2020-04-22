شيكو يكشف لأول مرة: أصيبت بفيروس «ميرس».. وأخاف من «كورونا»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

كشف الفنان المصري شيكو أنه خائف بشدة من الإصابة بفيروس “كورونا”، لذا فهو يتبع كافة الإجراءات الوقائية، ولا يخرج من المنزل إلا قليلا جدا.

شيكو أكد أن سبب قلقه يعود إلى إصابته منذ فترة بفيروس “ميرس”، والذي أصيب به أثناء تواجده في الرياض للمشاركة في موسم الرياض، لافتا إلى إنه عانى كثيرا من هذا المرض، وكان ينام لساعات طويلة تصل إلى 19 ساعة.

الفنان المصري أكد، خلال استضافته في برنامج “يحدث في مصر” على قناة ON، أنه إذا خرج من المنزل في أي يوم يخرج بالكحول خاصة مع قلق والده وأسرته عليه كثيرا.

Advertisements

وكان الفنان المصري شيكو قد شارك جمهوره مؤخرا في موقف طريف حدث له بسبب فيروس «كورونا»، من خلال حسابه الشخصي على «أنستجرام».

شيكو نشر صورة مع مصمم أزياء سينمائي ارتدى قناع تنفس وعازل للوجه خوفًا من فيروس ‏كورونا، وظهر شيكو مندهشًا في الصورة ليمازح جمهوره قائلًا: “ريم العدل بعتتلي عم رفعت ياخد مقاساتي عشان الشغل جالي كده».

يذكر أنه يعرض للفنان شيكو حاليا مسلسل “اللعبة”، والذي يشاركه بطولته الفنان هشام ماجد، و مي كساب، وأحمد فتحي، ومحمد ثروت، وسامي مغاوري، وميرنا جميل، وعارفة عبد الرسول، وغيرهم.

وتدور أحداث مسلسل “اللعبة” في أجواء صراع كوميدي بين عائلتي “مازو”، و”وسيم” حيث يتنافسا للفوز بمكافأة اللعبة اليومية التي تتحول عبر الحلقات من أفكار بسيطة وطريفة إلي منافسة شرسة.