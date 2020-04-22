إليسا: كورونا مؤامرة

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرصت الفنانة اللبنانية إليسا، على توجيه رسالة شكر خاصة للجيش الأبيض في كل مكان بالعالم، للجهد الذي يقومون به لمحاربة فيروس كورونا.

إليسا، قالت خلال مداخلة هاتفية لبرنامج “التاسعة”، مع الإعلامي وائل الإبراشي، والمذاع عبر الفضائية الأولى المصرية: “المنظومة الطبية هي التي تقاتل في الصفوف الأمامية وتواجه جائحة فيروس كورونا المستجد، من أجل الدفاع عنا، وعلينا أن نخفف عليهم ونلتزم بكافة الإجراءات الوقائية والاحترازية ونلتزم بالمنازل،حتى نخفف عليهم ولا نكون عوامل ضغط”.

وأضافت: “لابد أن نخفف عنهم المخاطر ونلتزم بالمنازل من أجل مساعدة الجيش الأبيض.. وأنا بوجه ليهم أكبر تحية في كل مكان بالعالم”.

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وأكدت أنا مستبشرة خير بقدوم شهر رمضان الكريم، وإن شاء خلال الشهر الكريم نشوف أيام أحلى ومرحلة أفضل مما نعيش فيه الآن”، وأشارت أنها مؤمنة بنظيرة المؤامرة وهذا رأي شخصي بالنسبة لها، وتابعت: “أنا متأكدة أن هذا الفيروس أتعمل لشيء معين والدواء الخاص به سيعلن عنه قريباً”.

كما أضافت: “لا شيء يدوم للأبد وفينا نستفيد كثيرًا من الحجر المنزلي ونتقرب لمن نحبهم.. أنا أصبحت أطبخ واشتغل في البيت على خلاف السابق..أنا عمري ما شفت مطبخ حاليًا أنا بطبخ”.

وتابعت، أن حياتها قبل تفشى كورونا كانت مرتبطة بالعمل بشكل دائم وسفر مستمر الأمر الذي جعلها تفتقد أمور كثيرة بالمنزل لم تتعرف عليها إلا خلال فترة الحجر المنزلي، وفعلت أمور لم تكن تتوقع أنها سوف تقوم بها، مؤكدة أن الحاجة أم الاختراع، وما نمر به حالة مؤقتة وعلينا أن نتأقلم على الوضع الحالي دون الاستسلام لليأس والغضب والضجر، مشيرة إلى أن لبنان وغالبية الدول العربية مرت بأوقات صعبة مثل الحروب.