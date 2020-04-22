منى زكي في أول ظهور لها برفقة أولادها بالحجر المنزلي.. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

شاركت الفنانة المصرية منى زكي، متابعيها عبر صفحتها الخصية بموقع “إنستجرام”، بفيديو لها خلال الحظر المنزلي، برفقة أطفالها.

منى زكي، ظهرت خلال الفيديو مع أولادها خلال مساعدتهم لها في بعض الأعمال المنزلية، وقالت فيه: “الأيام دي كلنا قاعدين في البيت.. وأي حد عنده عيال متبهدل ومتمرمط بشكل مش عادي، لأن قعدة البيت بتزهق الكبار فأكيد الصغيرين زهقانين أكتر مننا”.

وأضافت: “قعدت أفكر إزاي يقدروا يساعدوني زي ما أنا ساعات بساعدهم في حاجات، قولت أنا ممكن اعمل معاهم حاجات هما بيحبوها وأشاركهم في حاجاتهم.. عشان أنا كمان لما أطلب منهم حاجة واحتاجهم يساعدوا معايا في البيت يعملوها بسهولة.. يلمعوا خشب أو يلمعوا أرض أو يلعبوا معايا رياضة بدل ما يعملوا دوشة”.

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وطلبت منى من الجمهور مشاركتها بيومياتهم مع أولادهم في الحظر.

منى زكي خرجت من موسم السباق الرمضاني لعام 2020، حيث كانت قد انشغلت مؤخرا في تصوير مسلسل “تقاطع طرق”، يشارك في بطولته إلى جانب منى زكى كل من محمد فراج، ومحمد ممدوح، وعائشة بن أحمد، ومايان السيد، وإنعام الجريتلى وسيد رجب، وعدد آخر من النجوم، والمسلسل من تأليف وإخراج تامر محسن.

وكانت منى زكي، قدر ردت مؤخرصا ببيان من الشركة المنتجة على الأخبار التي نشرت حول إصابتها بفيروس كورونا هي ومساعدتها وأكد البيان أنه منذ صدور قرار السيد رئيس مجلس الوزراء بتاريخ 24/3/2020 تم تأجيل تصوير كافة المشاهد الخارجية في الأماكن العامة والمشاهد التي تتطلب وجود عدد كبير من الممثلين وممثلي الحركة (المجاميع) وذلك حفاظاً على صحة كافة العاملين وتماشياً مع قرارات الدولة نحو مُجابهة فيروس كورونا المستجد ، وكذا لوجود عدد من الممثلين الأجانب بالمسلسل يتعذر حضورهم للبلاد.