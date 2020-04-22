محمد منير يحيي ذكرى رحيل الأبنودي بصورة نادرة له مع ابنتيه.. شاهد

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

حرص الفنان المصري محمد منير، على إحياء ذكرى رحيل الشاعر الغنائي عبدالرحمن الأبنودي، والتي توافق 23 إبريل، وذلك بصورة قديمة له برفقة الخال وابنتيه.

محمد منير، نشر الصورة عبر صفحته الشخصية بموقع “توتير”، وعلق عليها قائلًا: ”خالي الحبيب في ذكراك العطرة.. كم اشتاق إليك وتشتاق مصر إليك هذه الأيام.. كم أحتاج إليك وتحتاج مصر لسطورك هذه الأيام.. رحمك الله وأسكنك فسيح جناته.. الصورة لي مع بناتي نور وآية”.

يذكر أن الفنان محمد منير كان قد شارك مؤخرًا في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد من الفنانين من بينهم سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة، وائل جسار، تامر حسني، والأوبريت من إخراج طارق العريان.

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عبدالرحمن الأبنودي “الخال”، رحل عن عالمنا يوم الثلاثاء الموافق 21 أبريل 2015 ، بعد صراع طويل مع المرض داخل إحدى المستشفيات الخاصة.

حصل الأبنودي على جائزة الدولة التقديرية عام 2001، ليكون بذلك أول شاعر عامية مصري يفوز بجائزة الدولة التقديرية، كما فاز بجائزة محمود درويش للإبداع العربي للعام 2014.

كتب العديد من الأغاني لنجوم الزمن الجميل ومن أكثر النجوم الذين تغنوا بكلماته الفنان الراحل عبدالحليم حافظ في أغاني:عدى النهار، المسيح، أحلف بسماها وبترابها، إبنك يقول لك يا بطل، أنا كل ما أقول التوبة، أحضان الحبايب، اضرب اضرب، إنذار، بالدم، بركان الغضب، راية العرب، الفنارة، يا بلدنا لا تنامي، صباح الخير يا سينا، وغيرها.

ويأتي في المرتبة الثانية للنجوم الذين تغنوا بكلمات الأبنودي الفنان محمد منير بأغاني: شوكولاتة، كل الحاجات بتفكرني، من حبك مش بريء، برة الشبابيك، الليلة ديا، يونس، عزيزة، قلبى مايشبهنيش، يا حمام، يا رمان.