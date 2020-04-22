بسمة وهبة تدافع عن ياسمين صبري ودرة بعد ارتباطهما برجال أعمال

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

دافعت الإعلامية المصرية بسمة وهبة عن الفنانة المصرية ياسمين صبري والتونسية درة بعد الانتقادات التي تعرضا لها بسبب ارتباطهما برجال أعمال، حيث ارتبطت ياسمين برجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، بينما ارتبطت درة برجل الأعمال هاني سعد.

الإعلامية المصرية قالت، خلال برنامجها “كل يوم” على قناة On، إن الفنانة ياسمين صبري ليست في حاجة لعمل خطة للزواج من رجل الأعمال أحمد أبوهشيمة، فهي تتمتع بالجمال والشهرة والثقافة التي تجعل أي رجل يعجب بها.

الإعلامية المصرية طالبت الجميع أيضا بالتوقف عن تتبع الفنانة التونسية درة ورجل الأعمال هاني سعد، معتبرة ذلك تنمر عليها.

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وكانت قد احتفلت الفنانة المصرية ياسمين صبري بعقد قرانها إلى رجل الأعمال أحمد أبو هشيمة، مساء الجمعة 17 إبريل، فى أجواء عائلية بسيطة، حيث حضرأفراد الأسرتين فقط، وذلك نظرا للإجراءات الاحترازية المتبعة للحد من انتشار فيروس “كورونا” المستجد.

وترددت مؤخرا الكثيرمن الأنباء حول ارتباط الفنانة التونسية درة برجل الأعمال والمهندس المصري هاني سعد، وذلك بعد نشر صور تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتبادل التعليقات المعبرة عن الحب بينهما.

وترددت مؤخرا الكثيرمن الأنباء حول ارتباط الفنانة التونسية درة برجل الأعمال والمهندس المصري هاني سعد، وذلك بعد نشر صور تجمعهما عبر صفحتهما الشخصية بموقع “إنستجرام”، وتبادل التعليقات المعبرة عن الحب بينهما، حيث اعترف هاني سعد بحبه لها علناً في تعليق على صورة نشرتها الفنانة، كتب فيه: «أحبك» مع رمز لقلب، واللافت أن درة حرصت على الرد عليه بتعليق بادلته فيه نفس الاعتراف، وكتبت: «أحبك أيضاً»، مع وضع نفس القلب.

هاني ظهر في محيط درة القريب لأول مرة علناً في عيد ميلادها الأخير، ثم بداً تنتشر صورهما معاً منتصف الشهر الماضي من مناسبات مختلفة، ونزهات جمعتهما، حتى أن مصادر مقربة من الثنائي أكدت أنهما كانا بصدد الإعلان الرسمي عن ارتباطهما، إلا أن جائحة كورونا أجلت هذا الاحتفال.