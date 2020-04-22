منة فضالي تتبرأ من مسلسلها الجديد «حب عمري»

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

فاجأت الفنانة المصرية منة فضالي، متابعيها عبر صفحتها الشخصية بموقع “فيس بوك”، بإعلان تبرأها من مسلسلها الجديد “حب عمري”، مع الفنان هيثم شاكر، والمقرر عرضه خلال ساعات للمنافسة في السباق الرمضاني.

منة فضالي، قالت في تدوينتها: “رجاء من جميع الصحفيين والإعلاميين عدم التحدث معي عن مسلسل حب عمري نهائيا”، وهو الأمر الذي اثار العديد من تعليقات متابعيها حول سبب نشرها لهذه التدوينة وتساءلوا عن حقيقة وجود خلافات بينها وبين الممثلين أو شركة الإنتاج.

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مسلسل “حب عمري” هو ثاني تجارب هيثم شاكر التلفزيونية بعد مشاركته في مسلسل “أرض جو” مع غادة عبد الرازق عام 2017، ويعرض على قناة روتانا دراما، ويشاركهما البطولة سهر الصايغ ومحمد عادل وأحمد كرارة، وتدور أحداثه في إطار رومانسي اجتماعي، إلى جانب من التشويق والإثارة.

من ناحية أخرى، حرصت منة فضالي على الدفاع عن الفنانة ريهام حجاج، بعد أزمتها الاخيرة مع الفنان خالد النبوي، بسبب تصدرها لبوستر مسلسلها الجديد “لما كنا صغيرين”، ونشرت صور لهما عبر صفحتها الشخصية بموقع “تويتر”، وعلقت عليها قائلة: “ريهام من الشخصيات الجميلة اللي قابلتها في حياتي بجد كل الناس عارفه إني مش بنافق ولا بطبل بس حقيقي بحبها جدا و هي كمان مبروك يا رورو تكسري الدنيا بمسلسلك و سعيدة إني ضيفه شرف معاكي و بالشغل معاكي انتظرونا في مسلسل لما كنا صغيرين هاله و دنيا و صراع فظيع”.

مسلسل “لما كنا صغيرين”، من بطولة ريهام حجاج، وخالد النبوي، ومحمود حميدة، وعدد من النجوم.