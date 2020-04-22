باسم مغنية يتوسط هؤلاء النجمات على شاطئ البحر

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Apr 22, 2020
انضم النجم اللبناني باسم مغنية الى مجموعة من ضيوف الشرف الذين شاركوا بحلقات خاصة في مسلسل “سكر زيادة” بطولة النجمات نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر، من تأليف أمين جمال وورشته الدرامية واخراج وائل إحسان، ومن انتاج شركة صادق الصبّاح.
ونشر “مغنية” صورة من أجواء التصوير في لبنان، حيث ظهر متوسطاً نجمات مصر وكتب: “تشرفت بأن أكون ضيفا في حلقة من مسلسل (سكر زيادة) مع نجوم مصر الكبار ناديا الجندي، نبيلة عبيد، سميحة أيوب وهالة فاخر”.
مسلسل “سكر زيادة” كوميدي بطولة: نبيلة عبيد، نادية الجندي، سميحة أيوب، هالة فاخر ومجموعة من ضيوف الشرف أمثال: أحمد السقا، أحمد فهمي، روجينا، جومانا مراد، لقاء الخميسي، بيومي فؤاد، حمدي الميرغني وغيرهم. تدور أحداث المسلسل الرمضاني حول أربع سيدات، يقيمن في فيلا واحدة، لكل واحدة منهن ميولها واتجاهاتها المختلفة عن الأخريات، لكن القاسم المشترك الذي يجمعهن هو الصداقة والألفة والذكريات.
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