بيرين سات تكشف علاقتها بهازال كايا.. والأخيرة: كيفانش يحفظ أسراري!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - اعترفت الفنانة التركية بيرين سات، 36 عامًا، أنها ليست صديقة زميلتها الفنانة هازال كايا، 30 عامًا، نافية في نفس الوقت الإشاعات التي تم تداولها حول وجود خلاف بينهما.

وأضافت سات في تصريحات صحافية أنها تحترم كايا لأنها زمليتها، كما أشادت بتمثيلها، لافتة في نفس الوقت إلى أنها لا تعرف الكثير عن أخبارها، وهذا بسبب عدم لقائهما كثيرًا بعد انتهاء تصوير مسلسل "العشق الممنوع" الذي جمعهما.

وأوضحت الفنانة التركية أنها وزملاءها ليسوا مجبرين على إقامة علاقة صداقة بعد انتهاء كل عمل درامي يشاركون فيه، لكن الاحترام واجب فيما بينهم.

وأكدت بيريت سات أن علاقة صداقة قوية تجمع هازال كايا والفنان كيفانش تاتليتوغ، وعلقت:"كلنا نعرف هذا، وأنا لست صديقتهما المقربة، هذا كلّ شيء".

وحقق النجوم الثلاثة نجاحًا كبيرًا خلال مشاركتهم في مسلسل "العشق الممنوع" الذي حظي بمتابعة واسعة في تركيا والوطن العربي منذ عشر سنوات.

وفي غضون ذلك أشارت الفنانة هازال كايا أن زميلها كيفانش تاتليتوغ هو صديقها المقرب وتصفه بالمخلص لأنه يحفظ أسرارها وينصحها ويحفزها لكي تتقدم بمهنتها.

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وكشفت الفنانة الشابة عن أنها كانت تخجل عندما قبّلته بأحداث مسلسل "العشق الممنوع"، لأنها تراه كأخيها ولا يمكن أن تتخيل أن يصبح يومًا حبيبها، رغم كل الشائعات التي أطلقها صحافيون أتراك آنذاك وتتحدث عن علاقة عاطفية حدثت بينهما في الكواليس.

وأكملت: "خجلت كثيرًا كلما قبّلته لأننا كنا كالأخوة، كان علي أن أفصل بين مشاعري الشخصية ومشاعر دور "نهال" التي كانت تحبه بالقصة".

وأوضحت: "لا أحب مشاهدة تلك المشاهد مجددًا، لأنه صديقي ولكننا محترفان لذا استطعنا تجاوز الأمر".

وفي لقاء أجرته الفنانة التركية هازال كايا من منزلها مع برنامج المذيع التركي إبراهيم سليم الذي يبثه عبر اليوتيوب، أشارت النجمة التركية إلى أنها لم تمل من جلوسها في المنزل لأيام، إذ إنها اعتادت على هذا الأمر خاصة أنها بقيت في المنزل قبل ذلك لمدة 40 يوما بسبب النفاس.

وقالت هازال: "لم أشعر بتغير كبير، فقد تمكنت من الخروج لمدة شهر بعد الولادة، وعندما سمعت بفيروس كورونا أغلقت منزلي وجلست فيه لمدة 22 أو 23 يومًا، وأنا لا أشكو من ذلك بل على العكس ممتنة؛ لأنني حظيت برفاهية البقاء في المنزل في هذه العملية".