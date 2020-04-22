لؤي يطرح الأغنية الأخيرة من ألبوم "على خيرة الله"

طرحت شركة "مزيكا" للإنتاج الفني الأغنية الأخيرة من ألبوم المطرب لؤي الذي يحمل اسم "على خيرة الله".

وتحمل اسم "نفسي أجرب" وهي من كلمات طارق درويش وألحان عمرو الشاذلي وتوزيع محمد شفيق.

لؤي طرح من ألبومه، عدة أغانٍ عبر موقع يوتيوب، وهي "ليا فيها"، كلمات الشاعر جمال الخولي، ألحان تامر علي، وتوزيع أحمد عادل، "الليلة سهرانين"، كلمات محمد مصطفى مالك وعمرو المصري، وألحان محمود أنور وتوزيع محمد شفيق، و"ضقت صبرا"، كلمات محمد البدري وألحان أحمد البرازيلي، وتوزيع إلهامي دهيمة.. و"بأذينى"، كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى إلهامي دهيمة.

و"باراشوت"، كلمات أحمد معتز، وألحان إسلام رفعت، وتوزيع موسيقى أحمد عادل، و"ركنت المشاعر"، كلمات رمضان محمد، وألحان أحمد مصطفى، وتوزيع موسيقى محمود صبري، و"على خيرة الله"، كلمات أمير طعيمة، وألحان محمد غريب.

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