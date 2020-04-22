- 1/2
- 2/2
كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 05:57 مساءً - نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري علقت من خلاله عن قضية الفتاة التي تدعى ” حنين حسام ” .
والتي اشتهرت بمقاطع فيديو لها عبر تطبيق ” تيك توك ” وتمت إحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الإجتماعي .
فكتبت ريهام سعيد قائلة : ” طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها .. طب بالنسبة لمدام سما .. بتنشر إيه وليه متسابة كده ” .
كانت هذه تفاصيل خبر ريهام سعيد : ” سما المصري ليه متسابة كده “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.