ريهام سعيد : ” سما المصري ليه متسابة كده “

كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 05:57 مساءً - نشرت الإعلامية ” ريهام سعيد ” منشورا لها عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات ” إنستجرام ” من خلال خاصية الإستوري علقت من خلاله عن قضية الفتاة التي تدعى ” حنين حسام ” .

والتي اشتهرت بمقاطع فيديو لها عبر تطبيق ” تيك توك ” وتمت إحالتها للتحقيق بتهمة نشر الفسق والفجور عبر مواقع التواصل الإجتماعي .

فكتبت ريهام سعيد قائلة : ” طبعا أنا ضد ظاهرة العيال اللي تطلع تعمل لايف زي حنين بس هي عندها 18 سنة واتقبض عليها .. طب بالنسبة لمدام سما .. بتنشر إيه وليه متسابة كده ” .