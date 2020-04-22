كتب امير فتحي في الأربعاء 22 أبريل 2020 05:57 مساءً - نشرت صحيفة ” إنديان إكسبريس ” الهندية إقدام رجلا من مدينة كالكوتا الواقعة شرق الهند على قتل إبنه وذلك بعدما رفض ارتداء كمامة للوقاية من فيروس كورونا المستجد .
وتعود تفاصيل الحادثة إلى أن الإبن كان يستعد للخروج من المنزل وطلب منه والده أن يرتدي كمامة قبل مغادرة المنزل لتجنب الإصابة بفيروس كورونا .
ولكن رفض الإبن ذلك واندلع خلافا بينه وبين والده قام الأب على إثره بخنق إبنه .
وذكرت الصحيفة أن الأب سلّم نفسه لمركز الشرطة معترفا بجريمته وأرجع سبب غضبه إلى إنها ليست المرة الأولى التي يخرج فيها الضحية بدون كمامة .. ووجهت إلي الأب تهمة القتل العمد .
كانت هذه تفاصيل خبر مقتل إبن على يد والده والسبب ” كمامة “ لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على نورت وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.