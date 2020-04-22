دوا ليبا تستغل الحجر المنزلى في عمل هذا المشروع

رنا صلاح الدين - ترجمة - متابعات الخليج 365

قررت النجمة والمطربة البريطانية دوا ليبا، أن تستفيد من فترة الحظر المنزلي الذاتي خوفا من انتشار فيروس كورونا “ COVID”.

و بحسب موقع جاست جيرد، فقد أعلنت النجمة العالمية عن أنها ستقوم بتصوير فيديو كليب جديد من ألبومها الغنائي الأخير ” Future Nostalgia “.

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وقالت دوا ليبا : سأبقي الأمر سريا بعض الشيء في الوقت الحالي ، لكننا نعمل على فيديو موسيقي جديد ، و أنا متحمسة جدا بشأنه ، لقد عملنا على هذا الفيديو من المنزل ونحن نحاول أن نقدم حقا شئ ممتع ” .

والجدير بالذكر أنه على الرغم من مواجهة النجمة العالمية دوا ليبا صراع ومشكلات مع أحدث ألبوم غنائي لها وهو “Nostalgia Future”، بدءا من إطلاق الألبوم وسط الحجر الصحي خوفا من انتشار فيروس كورونا، إضافة إلي أنه تم تسريب الألبوم في 25 مارس، وهو ما أجبرها لاطلاقه رسميا بعد عدة أيام من تسريبه وقبل أسبوع واحد من موعد إصداره المخطط له في 3 أبريل.

و بالرغم من كل ذلك إلا أن النجمة البالغة من العمر 24 عاما، تحصد الكثير من النجاحات بالألبوم الجديد، وآخر النجاحات التي حققها “Nostalgia Future” هو احتلال الألبوم المركز الأول في أستراليا لهذا الأسبوع على الرسم البياني الوطني “national chart”، وذلك حسب عدد من أهم وأشهر المواقع الفنية الشهيرة ومن ابرزها “بيلبورد” و”نويز”.