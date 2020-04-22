محمد منير يتبرع لمستشفى بأسوان.. صور

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رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365
شارك الفنان المصري محمد منير، في مبادرة تحمل شعار “معًا في الخير.. معمل من أج بلدنا وأهالينا بالنوبة وأسوان”، وتبرع صالح مستشفى مركز أورام أسوان.
وقال النائب ياسين عبدالصبور، نائب دائرة نصر النوبة، إن الفنان محمد منير، بمجرد عرض المبادرة عليه، رحب بالمشاركة، وقرر توجيه قيمة التبرع إلى مركز أورام أسوان، وهذا ليس بجديد عليه فهو عاشقا لأسوان وأهلها.
وأضاف في تصريحات صحفية، أن محمد منير صاحب دور رائد في المساعدات الخيرية والإنسانية، وكثيرا ما شاركهم في عدة مبادرات لكن دون ترويج لذلك.
وأرسل مركز أورام أسوان رسالة إلى الفنان محمد منير، جاء نصها كالتالي، خطاب شكر وتقدير للفنان الكبير محمد منير “ابن النوبة البار”: يتقدم مركز أورام أسوان، بخالص الشكر والتقدير لتعاون سيادتكم الموقر للخدمات المقدمة بالمركز، وتبرعكم الكريم بمبلغ وقدره 500000 جنيه، وتم شراء التالي جهاز تخدير متوافق ليعمل في غرفة جهاز الرنين المغناطيسي، ومنظار حنجرة ليتوافق مع جهاز الرنين المغناطيسي، جهاز قياس نسبة الأكسجين بالدم، وعلى ما سبق فان إدارة المركز تتقدم بخالص الشكر والتقدير لما تقدموه في خدمة مرضى الأورام في أسوان، جزاكم الله كل الخير دائما ولسيادتكم جزيل الشكر والتقدير”.
يذكر أن الفنان محمد منير كان قد شارك مؤخرًا في الأوبريت الغنائي “أنت أقوى”، من كلمات مدحت العدل، ألحان عمرو مصطفى وتوزيع نادر حمدي، وشاركه الغناء عدد من الفنانين من بينهم يسرا، ليلى علوي، سميرة سعيد، صابر الرباعي، كارول سماحة، وائل جسار، تامر حسني وأكرم حسني، والأوبريت من إخراج طارق العريان.
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