إصابة زينة في أولى حلقات «خلي بالك من فيفي».. فيديو

رنا صلاح الدين - القاهرة - متابعات الخليج 365

تعرضت الفنانة المصرية زينة، لإصابة في قدمها وذلك بعد وقوعها ضحية لأولى حلقات برنامج “خلي بالك من فيفي”، والذي تقدمه الفنانة فيفي عبده، في أولى تجاربها ببرامج المقالب.

زينة، سقطت أرضًا بسبب رعبها الشديد من خادمة فيفي عبده، والتي ادعت أنها تعاني من “مس جن”، وقيامها بمهاجمة زينة الأمر الذي أدى إلى سقوطها أرضًا وإصابة قدمها.

وبكت زينة طالبة من فيفي عبده أن تغادر المنزل بسبب الرعب الذي تعاني منه، وكشفت فيفي لها أنها هي الأخرى أصيبت بكسر أظافرها.

وكانت زينة، قد واجهت في بداية الحلقة أمن فيفي عبده والذي وصفته بالغريب بعد أن طلب منها أن تعبر من البوابة الإلكترونية مرتين، وطلب منها أن تشرب من كوب عصير كان يتناوله وهو الأمر الذي وصفته بـ “المقرف”.

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الفنانة فيفي عبده، تشتكي من معاناتها من الحسد في حياتها العادية، وهو الأمر الذي جعلته فقرة ثابتة في برنامجها، وذلك بعد أن اتهمت الفنانة زينة في أولى دقائق البرنامج بأنها حسدت منزلها بعد سقوط أحد القطع القيمة في منزلها، وواجهت ذلك برش الملح والبخور.

كما ادعت إحدى خادمات فيفي عبده، أنها تعاني من مس جن، وسقطت في حالة صرع، وبعد أن أفاقت منها تعمدت إخافة زينة وهو الأمر الذي أثار خوف الأخيرة وطلبت مغادرة المنزل بسبب ذلك.

واعتمدت فيفي عبده، في البرنامج على فكرة الكاميرا الخفية، ولكن بطريقة مختلفة في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد.