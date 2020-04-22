في يوم الأرض: راغب علامة يُظهر دعمه للطبيعة

في الذكرى الخمسين ليوم الأرض الأول، وجه السوبرستار راغب علامة رسالة خاصة بهذه المناسبة وذلك بعدما نشر صورة له وهو بين احضان الطبيعة، وعلّق بالقول: “تأمّل مليّاً في الطبيعة.. ومن ثمّ ستفهم كلّ شيء بطريقةٍ أفضل!” اليوم أتكلّم مع الورود، وأزرعها في أرضي التي أعتبرها من اغلى وأثمن وأجمل الأشياء في حياتي”.

ولا يفوت السوبرستار فرصة، إلا ويُظهر دعمه لحماية البيئة في ظلّ تغيّر المناخ الحاصل.

وكان السوبرستار قد أطلق منذ أيام أغنية جديدة بعنوان “أنتو أملنا” كلمات الشاعر نزار فرنسيس، الحان وتوزيع جان ماري رياشي. الكليب صوره المخرج سامي صعب.

الأغنية مؤثرة جداً قدّمها راغب بأسلوبه المميز واضعاً احساسه في هذا العمل الذي سيكون علامة فارقة في هذه المرحلة الصعبة من البلد وأهداها لكل محارب وصامد قرر أن يقتل الخوف والمرض والوباء وخاض معركة من أجل البقاء فهذه رسالة إلى البشرية، ودورنا كفنانين أن نكون حاضرين ومؤثرين، فالموجوع يتمسك ببارقة أمل، نحن الذين غنينا الحب والشوق والوطن.