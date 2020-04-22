مفاجأة تتعلق بمسلسلي النحات والساحر بعد انتهاء تصويرهما!

متابعة الخليج 365 - دبي - بواسطة اسيل الاحمدي - أعلنت شركة "I See Media" عن انتهائها خلال اليومين الماضيين من تصوير الموسم الأول من مُسلسلي "الساحر" والنحّات" اللذين استؤنف تصويرهما في بيروت بعد توقفه بسبب فيروس كورونا وذلك حفاظا على صحّة الفنّانين وطاقم العمل، ليضمن المسلسلان مكانهما في الموسم الرمضاني.

وكانت الشركة قد استأنفت التصوير بعد أخذها إذنا خاصا وتعهدها بمراعاة الشروط التي سمحت بها الجهات الرسميّة في لبنان، وأنهت التصوير بعد أن ارتأى رئيس مجلس إدارة الشركة المُنتج إياد الخزوز الاكتفاء بجزء أوّل من كلّ عمل في الوقت الراهن حتى لا تتأثر جودة المادّة المُقدّمة، حيث قام بالتنسيق مع كتّاب العملين على نهاية منطقيّة ومدروسة لكلّ من الجزأين، على أن يُستكمل تصوير الحلقات الباقية عند تحسّن الأجواء العامّة.

وسيكتفي القائمون على المسلسلين بعرض 15 حلقة لـ" النحات" و20 حلقة لـ"الساحر" وفق المعلومات، على أن يعرض الجزء الثاني منهما في وقتٍ لاحق، فيما أكدت بعض التقارير أنه سيجري عرض حلقات المسلسل يوما بعد يوم، ولم تعلن أي من القنوات عن آلية عرضهما في حال كانت ستقوم ببث العملين أو أحدهما فقط.

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ويشارك في بطولة "النحات" النجم باسل خياط والنجمات أمل بوشوشة، وليا بو شعيا، وندى أبو فرحات، وهو من إخراج مجدي السميري وكتابة بثينة عوض، وتدور أحداثه حول "يمن" الذي يقرر إقامة دورة تدريبية في النحت في إحدى الجامعات؛ ما يضطره إلى ترك والدته والانتقال للعيش في بيت العائلة المقفل منذ وفاة والده.

فيما سيكون مسلسل "الساحر" من بطولة النجمين عابد فهد وستيفاني صليبا، وتدور أحداثه حول "مينا"، الذي يجسد شخصيته عابد فهد، وهو رجل ينتمي إلى طبقة شعبية متوسطة تدخله الصدفة إلى عالم الكبار، فيستغل بمساعدة "كارمن"، التي تلعب دورها ستيفاني صليبا، جميع الفرص ويتحكم في مجتمع لا ينتمي إليه، ويصبح سيد اللعبة.

يُذكر أنه وقبل أيام جرى عرض البرومو التشويقي لمسلسل النحات وسرعان ما عبر الجمهور عن حماستهم في انتظار عرض المسلسل، خاصة بعد ظهور خياط بأحد هذه الفيديوهات وهو يغني ويرقص على حلبة ملاكمة؛ ما بدا واضحا أنَّ باسل خياط سيقدم دورًا مختلفًا، بالإضافة لظهور أمل بوشوشة التي تشارك في بطولة العمل بإطلالة مختلفة حيث تفاعل الجمهور معها، مؤكدين أن الفيديوهات تشير إلى أنهم أمام عمل مميز.