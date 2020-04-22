هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها خلال الحجر

نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو جديداً لفت أنظار عدد كبير من المتابعين حيث شاهده منذ الساعة الأولى أكثر من 107 آلاف.

وظهرت فيه وهي تمارس الرياضة برفقة والدتها في الباحة أمام المبنى حيث تسكن. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: "انهض وتحرك، مارس التمارين مع الأهل والأقارب في المنزل خلال مرحلة الحجر. ساعدهم على التمتع بالنشاط وعلى تعزيز جهاز مناعتهم".

وأضافت: "التدريب مع والدتي كان مفعماً بالطاقة، الحب والضحك. قبلت تحدي التمارين متابعيّ الأحباء وأنا أمارسها مع والدتي وعليكم القيام بالمثل. وأتحدى كلاً منكم لتمارسوا الرياضة برفقة أهلكم أو أقاربكم في المنزل".

وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أشادوا بحيوية الوالدة ورأوا أنها ما زالت تتمتع بالطاقة التي تساعدها على التحرك بسهولة. كما عبروا عن تجاوبهم مع دعوة النجمة مشددين على أهمية التمارين الرياضية في الحياة عموماً وخلال مرحلة الحجر تحديداً حيث يمكنها أن تساعد على التخلص من الملل والتوتر.

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