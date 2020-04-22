القاهرة – لايف ستايل
نشرت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عبر حسابها على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو جديداً لفت أنظار عدد كبير من المتابعين حيث شاهده منذ الساعة الأولى أكثر من 107 آلاف.
وظهرت فيه وهي تمارس الرياضة برفقة والدتها في الباحة أمام المبنى حيث تسكن. وهو ما أشارت إليه من خلال التعليق حيث كتبت: "انهض وتحرك، مارس التمارين مع الأهل والأقارب في المنزل خلال مرحلة الحجر. ساعدهم على التمتع بالنشاط وعلى تعزيز جهاز مناعتهم".
وأضافت: "التدريب مع والدتي كان مفعماً بالطاقة، الحب والضحك. قبلت تحدي التمارين متابعيّ الأحباء وأنا أمارسها مع والدتي وعليكم القيام بالمثل. وأتحدى كلاً منكم لتمارسوا الرياضة برفقة أهلكم أو أقاربكم في المنزل".
وتفاعل معها الكثير من المتابعين الذين أشادوا بحيوية الوالدة ورأوا أنها ما زالت تتمتع بالطاقة التي تساعدها على التحرك بسهولة. كما عبروا عن تجاوبهم مع دعوة النجمة مشددين على أهمية التمارين الرياضية في الحياة عموماً وخلال مرحلة الحجر تحديداً حيث يمكنها أن تساعد على التخلص من الملل والتوتر.
قد يهمك أيضا:
أحمد فهمي يكشف تفاصيل دوره في"أسود فاتح" مع هيفاء وهبي
تسريب فيديو لهيفاء وهبي يثير الجدل على مواقع التواصل الاجتماعي
كانت هذه تفاصيل خبر هيفاء وهبي تمارس الرياضة مع والدتها خلال الحجر لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.