شيماء سيف ترد على تنمر ريهام سعيد وتجبرها على الاعتذار

القاهرة – لايف ستايل
بعد تنمر الإعلامية ريهام سعيد على الفنانتين إنجي وجدان وشيماء سيف في فيديو نشرته على حسبها الخاص بـ"إنستغرام"، أكدت فيه أن كلاً منهما إذا نقص وزنها لن تجد عملاً، ردت شيماء على ما قالته ريهام بطريقتها الخاصة، ونشرت فيديو تظهر فيه ريهام وهي تتحدث عنها، ثم استعانت بسيدة تتحدث عن أنها تأكل من الثلاجة الموجودة في منزلها وليست من ثلاجة أي بيت آخر.
وكتبت شيماء تعقيباً على الفيديو: "ملكيش دعوة بيا أنا بالذات أنا متعشية محشي كرنب وممكن أبهدلك، وبعدين مانتي خسيتي واشتغلتي ولا نسيتي".
ريهام من ناحيتها تواصلت مع شيماء في محاولة منها للتصالح معها عما صدر منها، وهو ما دفع شيماء لأن تنشر صورة على "إنستغرام" وكتبت عليها: "وبما إننا داخلين على أيام مفترجة والصلح خير وهي بعتت وبدأت بيه فحصل خير وهمسح الفيديو".
وحذفت سيف الفيديو الذي ردت فيه على ريهام، في حين لم تحذف حتى الآن ريهام الفيديو الذي ذكرت فيه اسم شيماء سيف.
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