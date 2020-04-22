نجل محمد عبده يكشف للمرة الأولى سبب ابتعاده عن الغناء والشهرة

القاهرة – لايف ستايل
في ظهور إعلامي نادر له، شارك عبدالرحمن نجل النجم السعودي محمد عبده في لقاء مع الاعلامي وائل الإبراشي على التلفزيون المصري عبر "سكايب" بمناسبة شم النسيم، وتحدث عن توصيات والده وتوجيهاته.
وقال عبدالرحمن إن والده منعه من الغناء، مؤكدا أن والده أقنعه أن يبتعد عن عالم الشهرة والغناء في الفترة الحالية للتركيز على عمله والمثابرة وأن يكون مسؤولا أكثر عن العائلة كونه الابن الأكبر.
ولفت إلى أنه كان يحب الغناء كثيرا والشهرة والأضواء ولكنه اقتنع بكلام والده وابتعد عن الغناء لحين حصوله على شهادته الجامعية، واستطرد قائلا: "ما أنسى كلمة قالي إياها أبويا، قالي أنا أجيبك سواق عندي أو مزارع عندي أو حارس عندي وأعطي لك راتب، وقال لي خد الشهادة واللي عاوز تعمله اعمله وحتى لو كانت أي شغلانة وأن ما يفرق معي هو شهادتي".
ورفض الشاب الغناء لأنه لا يحب الظهور، ووعد الاعلامي المصري بأن ينتهي من الدكتوراه ويظهر معه للغناء.
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