محمد رمضان يدعم إبنة أصالة باستعراض جديد

القاهرة – لايف ستايل
نشر الفنان محمد رمضان صورة جديدة على تطبيق إنستغرام، تجمعه بشام الذهبي، ابنة الفنانة أصالة نصري من داخل عيادتها المختصة بالعناية بالبشرة والجسم.
وظهر الممثل المثير للجدل وهو يرتدي روب استحمام مطبوع عليه اسمه مع هاشتاغ للرقم 1، في تعبير آخر "نمبر وان محمد رمضان"، وكانت الذهبي تقف بجانبه وتشير إليه في اصبعها.
وعلق محمد على الصورة قائلاً: "نهاركم بيضحك البرنس". ونالت الصورة إعجاب الالاف من متابعيه الذين اعتبروا أنه لفتة لطيفة منه لدعم مركز شاك التجميلي الجديد، في حين انتقد العديد من المتابعين قلة مسؤوليته وقدرته على التفكير بالعناية ببشرته في ظل الأزمة التي يعيشها العالم مع انتشار فيروس كورونا المستجد.
من جهة ثانية، يشارك رمضان خلال شهر رمضان الحالي بمسلسل "البرنس" مع نور اللبنانية، وعبدالعزيز مخيون وأحمد زاهر، وروجينا، ونجلاء بدر وآخرين.
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