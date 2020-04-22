غادة عبد الرازق مرعوبة من كورونا وتعزل نفسها عن حفيدتيها

حلت الفنانة غادة عبد الرازق في مداخلة هاتفية مع الإعلامية لميس الحديدي في برنامج "القاهرة الآن"، حيث فجرت مفاجأة بأنها لم تنته من تصوير مسلسلها "سلطانة المعز" المقرر عرضه رمضان القادم، مؤكدة أنها لم تستطع إنهاء تصوير المسلسل وأنها وفريق العمل سيواصلون التصوير في رمضان إذ أنه متبقٍ حوالي 40 في المئة من المشاهد.

وأضافت أن إجراءات الوقاية من كورونا التي أوصت بها وزارة الصحة المصرية لم تجبرهم على تغيير أي أحداث بالمسلسل، لأن المشاهد الخارجية قليلة، وحالياً يتم تعقيم أماكن التصوير وأخذ الاحتياطات اللازمة.

وأوضحت أنها تشعر بخوف شديد بسبب التصوير في ظل أزمة الكورونا وأنها قامت بعزل نفسها تماماً عن أحفادها.

وعند سؤالها من قبل الحديدي حول اختيارها دائماً شخصية المراة القوية قالت غادة إنها تحب أن تقدم أدوار المرأة القوية لأنها جزء من شخصيتها وهي تحب أن تعطي للمرأة حقها.

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‎"‎سلطانة المعز"، بطولة محمود عبدالمغني، محمد لطفي، محمد شاهين، دينا‎.‎ تدور قصته في إطار درامي شعبي، حول دور سيدة ورثت مجموعة من محلات الكبدة عن والدها، ‏وأثناء توليها شئون الإدارة تتعرض لمواقف متعددة وتقع في الحب وتمر بأزمات مختلفة تغير حياتها.‏

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