درة تخرج عن صمتها وتعلق على خبر ارتباطها من رجل أعمال

القاهرة – لايف ستايل
بعد جدل كبير، خرجت الفنانة التونسية درة عن صمتها لترد على الأخبار التي تتردد أخيراً بشأن ارتباطها وعلاقة الحب التي تجمعها برجل الأعمال المصري هاني سعد.
وأكدت الممثلة التونسية في تصريحات تلفزيونية أن "حياتي الشخصية ملكا لي ولا تعليق عما تردد حول علاقتي مع رجل الأعمال هاني سعد".
وأضافت: "في حال حدوث أي ارتباط زواج أو خطوبة سأقوم بالإعلان عنها مباشرة لأن مثل هذه الأمور لا يمكن إخفاؤها".
وكانت درة أصبحت حديث مواقع التواصل الاجتماعي بعدما نشرت صورة لها داخل سيارة سعد، ولاحظ متابعيها تبادل رسائل رومانسية بينهما من خلال التعليقات.
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