القاهرة – لايف ستايل
نشرت صفحة معجبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو جديداً لها أثار اهتمام العديد من المتابعين.
وظهرت فيه وهي تمارس الرياضة عن طريق الجري في الشارع على مقربة منزلها. وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على نحافتها ولياقتها. كما أشار بعضها إلى أنها تبدو بسبب نحافتها فتاة صغيرة.
وحقق الفيديو على الحساب في ساعات قليلة بعد شنره أكثر من 43 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن نانسي قامت مؤخراً بتسجيل أغنية المقدمة أو التيتر لمسلسل "سكر زيادة" الرمضاني.
ويذكر أن فكرة العمل مستوحاة من المسلسل الشهير The golden girls وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان. وتشارك فيه الفنانات القديرات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر.
وتشهد الحلقات ظهور عدد من الضيوف منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانا مراد وروجينا ولقاء الخميسي وعبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد وبدرية طلبة.
قد يهمك أيضا:
نانسي عجرم تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة بالأسود اللامع
نانسي عجرم تحتفل مع عائلتها في حديقة منزلها
كانت هذه تفاصيل خبر نانسي عجرم تمارس الرياضة في الشارع لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على لايف ستايل وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.