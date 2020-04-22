نانسي عجرم تمارس الرياضة في الشارع

نشرت صفحة معجبي الفنانة اللبنانية نانسي عجرم، على تطبيق الصور والفيديوهات "إنستغرام"، فيديو جديداً لها أثار اهتمام العديد من المتابعين.

وظهرت فيه وهي تمارس الرياضة عن طريق الجري في الشارع على مقربة منزلها. وأطلق هذا موجة واسعة من التعليقات التي ركزت على نحافتها ولياقتها. كما أشار بعضها إلى أنها تبدو بسبب نحافتها فتاة صغيرة.

وحقق الفيديو على الحساب في ساعات قليلة بعد شنره أكثر من 43 ألف مشاهدة. ويشار إلى أن نانسي قامت مؤخراً بتسجيل أغنية المقدمة أو التيتر لمسلسل "سكر زيادة" الرمضاني.

ويذكر أن فكرة العمل مستوحاة من المسلسل الشهير The golden girls وهو من تأليف أمين جمال وإخراج وائل إحسان. وتشارك فيه الفنانات القديرات نبيلة عبيد ونادية الجندي وسميحة أيوب وهالة فاخر.

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وتشهد الحلقات ظهور عدد من الضيوف منهم أحمد السقا وبيومي فؤاد وجومانا مراد وروجينا ولقاء الخميسي وعبد الباسط حمودة وحمدي الميرغني وصبري فواز وسليمان عيد وبدرية طلبة.

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