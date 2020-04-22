نادين نسيب نجيم تقلد طريقة فيفي عبدو وهي تتكلم الإنكليزية

تناقل متابعو مواقع التواصل الاجتماعي فيديو جديداً سجلته الفنانة اللبنانية نادين نسيب نجيم على تطبيق "تيك توك"، وقلدت فيه الفنانة المصرية فيفي عبده بطريقة طريفة.

وبدت فيه وهي ترافق مقطعاً صوتياً للأخيرة. واستعاده عدد كبير من الحسابات على تطبيق "إنستغرام"، حيث أحدث ضجة كبيرة وحقق نسبة مشاهدة عالية.

ويشار إلى الممثلة نشرت على حسابها الخاص على التطبيق صورة مركبة لها بإطلالة فرعونية وأعربت عن إعجابها بها مشيرة إلى أن أحد المعجبين قام بتصميمها.

وأرفقتها بالتعليق: "ما بعرف مين عمل هيدي الصورة بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخي مصري كتير شاطر يلي مركب الصورة طالعة ممتازة. إذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني" وحققت من خلالها أكثر من 200 ألف إعجاب.

ويذكر أن نادين تغيب عن دراما رمضان هذا العام بعد توقف تصوير مسلسلها "عشرين عشرين" بسبب فرض الحكومة اللبنانية الحجر المنزلي كإجراء وقائي للحد من انتشار فيروس كورونا المستجد.

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وكان من المقرر أن يظهر فيه إلى جانبها الفنان السوري قصي خولي والممثلة اللبنانية كارمن لبس. وهو من تأليف بلال شحادات ونادين جابر وإخراج فيليب أسمر.

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