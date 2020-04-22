سخرية من ياسمين صبري بسبب شكلها

تناقل عدد من الحسابات الناشطة على تطبيق "إنستغرام" صورة للفنانة المصرية ياسمين صبري اقتطعت من فيديو البرومو الدعائي لبرنامج الفنان رامز جلال الرمضاني.

وظهرت فيها وهي تصرخ بشدة وهو ما أطلق موجة من التعليقات وما عرضها للسخرية بسبب شكلها.

ويشار إلى أن رامز كشف قبل ذلك هويات عدد من أبرز ضيوفه وبعض التفاصيل عن برنامجه الجديد "مجنون رسمي". ونشر على حسابه الخاص على تطبيق الصور والفيديوهات فيديو ترويجياً وعلق: "بسم الله توكلنا على الله والله المستعان واللهم صلي وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه وسلم وربنا يتمها على خير ويكملها بالستر. رامز مجنون رسمي رمضان 2020 على MBC مصر".

وظهر في المقطع عدد من النجوم وبدا أنهم يشعرون بالرعب الشديد ومنهم إلى جانب ياسمين فيفي عبده ونبيلة عبيد وغادة عادل وريهام عبدالغفور وأمينة خليل والفنان السوري باسم خوري والمغني الشعبي حسن شاكوش وعبد الباسط حمودة والفنانة بوسي والفنان الإماراتي عبدالله بلخير وعدد من نجوم كرة القدم.

Advertisements

قد يهمك أيضا:

تعرف على سعر فستان ياسمين صبري في عقد قرانها من أحمد أبو هشيمة

أوَّل تعليق مِن أحمد أبوهشيمة على عقد قرانه من ياسمين صبري