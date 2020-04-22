شكرا لقرائتكم خبر عن للمرة الأولى بدون كمامة.. شاهد جينيفر جارنر فى إطلالة جديدة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - ظهرت الممثلة العالمية جينيفر جارنر ذو الـ 46 عاما مؤخراً بدون كمامة للمرة الأولي أثناء مرورها أحد الشوارع في مدينة لوس انجلوس الأمريكية، حسب تقرير موقع الديلي ميل.

وأضاف الموقع أن تلك هي المرة الأولي الذى تظهر فيها جارنر منذ فترة طويلة بدون ماسك، وأرجعت السبب لرغبتها في إجراء مكالمة تليفونية بعيداً عن قيود الماسك التي اعتادت ان ترتديه للوقاية من فيروس كورونا، حيث تعد واحدة من أكثر النجمات التزاماً بقواعد الوقاية من الفيروس.

هذا يأتي في الوقت التي سمحت فيه جارنر لأبناءها بالتنزه مع طليقها النجم بن افليك، حيث يعيش الأبناء حالياً معه، بعدما التقطت عدسات مصوري الباباراتزي عدة صور له بصحبتهم أثناء قيادتهم الدراجات.

وتأتي زيارة بن افليك لأبناءه في الوقت الذى حاول فيه أن يحصل علي اذن جارنر لمقابلة ابناءه لحبيبته الحالية الفنانة الشابة انا دي ارماس التي تصغره بـ 16 عام، ولكن أكدت العديد من التقارير أن جارنر رفضت السماح له بذلك، وصممت علي عدم مقابلة ابناءها لحبيبة والدهم الحالية الأمر الذى استسلم له بن افليك وفقاً للتقارير التي نشرت مؤخراً في أكثر من موقع شهير.

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