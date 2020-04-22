شكرا لقرائتكم خبر عن أحلى بث لايف فى تاريخ الانستا.. بلقيس تقدم حفل "أون لاين" مع والدها الليلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تستعد الفنانة بلقيس فتحي، الليلة لأحياء حفلًا غنائيًا اونلاين عبر "إنستجرام" الساعة 11 مسًاء بتوقيت السعودية بمشاركة والدها المغني اليمني الكبير أحمد فتحى، حيث نشرت صورة لهما وهي تقبل يده فى أحد الحفلات، معلقة عليها :"احلى وأجمل بث لايف في تاريخ الانستا بيجمعني مع بابا الحبيب..انتظروني اليوم الأربعاء الساعة ١١ مساءً بتوقيت السعودية في بث انستا مباشر".



بلقيس

وتابعت:"واحاديث شيقة عن الطفولة والفن وراح ندندن لكم شوي وراح أبلغكم عن برنامجي الرمضاني في سناب شات وقصص ثانية كثير كونوا كثار ومنشنو بعض والحاضر يعلم الغايب".

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وكانت شاركت الفنانة بلقيس جمهورها بمقطع فيديو من آخر حفلات الزفاف التي قامت بإحياءها قبل إلغاء أنشطتها الفنية بسبب فيروس كورونا، وقد غنت بلقيس مهرجان بنت الجيران لحسن شاكوش وعمر كمال، وكتبت على الفيديو التي نشرته عبر حسابها على انستجرام، قائلة: "بنت الجيران بطريقتى وغيرت كلامها شوية".

على الرغم من نجاح الأغنية الأخيرة عود البطل، لمطربى المهرجانات حسن شاكوش، وعمر كمال، إلا أنه مازال هناك انتشارا كبيرا لمهرجان بنت الجيران، حيث لاقت الأغنية انتشارا واسعا وذاع صيتها ليتجاوز معجبيها المصريين والعرب ليرقص على نغماتها الشباب الأوروبى، والتى كانت أخرها فى شوارع فرنسا.