شكرا لقرائتكم خبر عن نفرتيتي لبنان.. نادين نسيب تظهر بزى ملكات الفراعنة وتعلق: شبه فيلم تاريخى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت النجمة اللبنانية نادين نسيب، صورة أرسلها لها أحد معجبيها وتظهر فيها وهي ترتدى الزي الفرعوني وكأنها إحدى ملكات الفراعنة، ونشرت "نادين نسيب" صورتها بزي ملكات الفراعنة عبر حسابها الرسمي بموقع "انستجرام"، وأبدت إعجابها بالصورة قائلة، "ما بعرف مين عمل هيدي الصورة بس عنجد كتير حلوة بتشبه بوستر فيلم تاريخى مصرى كتير شاطر يلى مركب الصورة طالعة ممتازة.. إذا عرفتوا مين عملها بليز خبروني".

وفي وقت سابق، قررت النجمة نادين نسيب نجيم الاحتفال بعيد ميلاد ابنها رغم الأجواء الحالية والإلتزام بالعزل المنزلى، حيث نشرت مجموعة من الصور لاحتفالها مع أبنائها فى المنزل، عبر حسابها بموقع "انستجرام".

وعلقت نادين علي الصور قائلة :"ما قدرت ما عيّد معك يا حياتي عيد ميلادك ولو بالبيت لوحدنا بالبيجاما .. ما كان الي قلب يمرء عيدك بلا كيك كان لازم قلك اني بحبك و بفتخر فيكي و مبسوطة فيكي قد الدني حبيبة قلبي كل سنة وأنت بخير و صحة وسعادة وفرح وبتمنالك احلى أيام و يبعد عنك ولاد الحرام والمرض والشر ان شاء الله تمرق الأزمة على خير وسنة الجايي تكون احلى علينا ونعمل احلى عيد بحبك لآخر نفس لتخلص الدنيا".

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وفى تعليق لافت كتبت النجمة اللبنانية سيرين عبد النور علي صور احتفال نادين بعيد ميلاد ابنها، رغم شائعات الخلافات بينهما، قائلة :" الله يخليلك ياهن ويحميهن".

و كانت قد احتفلت الفنانة نادين نسيب نجيم بوصول متابعيها على حسابها على إنستجرام إلى 10 ملايين متابع، موجها الشكر لكل متابعيها على حبهم لها، وبهذه المناسبة خضعت نادين لجلسة تصوير مع أولادها على الثلج.

وكتبت نادين قائلة: "شكرًا لـ10ملايين متابع ومحب ومن عالي الجبال أقول لكم ان الله قد خصّني بحب الناس فما من شيء اجمل واقوى من ذلك لا بل هو أقوى سلاح شكراً دائما وأبدا لمحبتكم وتقديركم ودعمكم لى خلال 11 سنة جوڤانى وهاڤن كمان بقولولكم شكراً على محبتكم لماما نادين الله يديم المحبة و يزيدها".