شكرا لقرائتكم خبر عن استمرار تصوير المسلسلات بـ«الإنتاج الإعلامي»وسط إجراءات الوقاية والتعقيم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تشهد مناطق التصوير المفتوحة بمدينة الإنتاج الإعلامي وبلاتوهات التصوير المختلفة تصوير الأعمال التليفزيوينة والمسلسلات استعدادا لشهر رمضان الكريم بعد أن توقفت لفترة محدودة بسبب الإجراءات الوقائية وعمليات التطهير والتعقيم التي نفذتها المدينة خلال فترة التوقف، لمواجهة فيروس "كورونا" وحفاظاً علي سلامة الفنانين والأطقم الفنية وكافة عناصر التصوير.

قامت إدارة المدينة بتطهير وتعقيم كافة أحياء ومناطق التصوير المفتوحة بها وبلاتوهات التصوير المختلفة من مكاتب إدارية وشوارع المدينة لتكون جاهزة تماماً لإستئناف عمليات التصوير بعد فترة التوقف، حيث وضعت المدينة معقمات تطهير بمواقع التصوير المختلفة، وأجهزة قياس درجة الحرارة علي كافة الأبواب كشرطا لدخول المدينة، والتأكد من سلامة كل من يدخل إليها من العاملين والمترددين عليها .

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وكانت إدارة المدينة قد قامت منذ أكثر من شهر بوضع اشتراطات علي شركات الإنتاج التي تقوم بالتصوير حاليا أن يكون لها طاقم طبي مستمر في كل موقع لحين إنتهاء التصوير وذلك للمتابعة الصحية الفورية لكافة الموجودين بالبلاتوهات أثناء التصوير ، كما اشترطت علي كل موقع تصوير ان يقوم باجراء تطهير كامل لكل موقع و بلاتوه عقب الانتهاء من عمليات التصوير .