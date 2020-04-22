شكرا لقرائتكم خبر عن لطفى بوشناق يوجه التحية للأطباء..ويكشف أول وجهاته للسفر بعد انحسار كورونا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أشاد الفنان التونسى لطفى بوشناق، بالمجهود الذى تبذله الأطقم الطبية، فى مواجهة جائحة كورونا المستجد القاتل، مؤكدا أن أغنيته الجديدة "الجنود البيض"، هى هدية لهم لدعمهم خلال تواجدهم فى الصفوف الأمامية لمحاربة الفيروس.

وأكد بوشناق خلال حوار مع صحيفة إماراتية انه يستعد لزيارة الأراضى الفلسطينية، بعد انتهاء جائحة كورونا المستجد، قائلا، "إن وباء كورونا أجبر الجميع على خوض حرب من أجل التصدّي له ولا يمكن للفنان أن يتخلى عن هذه المعركة".

وعن أغنيته الجديدة لتحية الأطباء، قال بوشناق :"اخترت أن أتوجه بتحية للقطاع الطبي، إذ لا يمكن أن أتجاهل دور الأطباء في حماية البشر والاهتمام بأغلى ما يملك وهي صحته، واليوم يخوض الأطباء وفي الصفوف الأولى حربًا ضد وباء يفتك بالبشر بلا هوادة، ويحاولون حماية الناس، وأيضًا كشف سر هذا الفيروس من أجل القضاء عليه، ولهذا جاءت هذه الأغنية التي تمثل هدية متواضعة للجيش الأبيض".

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وأوضح بوشناق، أن الفن هدية وهبة من الله، مشيرا إلى أنه التزام برسالة إيجابية في الوجود، قائلا :" الإحساس المرهف وما يتصل به من قدرة على التعبير بالموسيقى والغناء أو غيرها من الفنون هي هبة يمنحها الله لمن يشاء من عباده وهو ما يجعلها مسؤولية كبرى"، متابعًا: "من هذه الزاوية أحرص على أن أحسن اختيار ما أقدمه من أعمال وما أختاره من أغان".

وعن استعدادته لشهر رمضان قال بوشناق، إنه من المهم لأن يكون مناسبة للتأمل والابتهال، مشددا على أنه سيحرص على الحفاظ على عاداته فى شهر رمضان، إذ يوزع وقته بين العبادة والقراءة، واصفا شهر رضمان بأنه استثنائى، قائلا " أرجو أن يكون مباركًا على الجميع وأن تتغلب فيه قيم التضامن والتآزر وأن يعود بالخير على كل العرب والمسلمين، وأود ان أتوجه بالتحية خاصة إلى إخوتي في فلسطين التي ستكون أول بلد أزوره بعد نهاية منع السفر بسبب كورونا".