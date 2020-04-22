شكرا لقرائتكم خبر عن "الاختيار" فى الصحراء لتصوير أصعب المشاهد الخارجية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - صور النجم أمير كرارة، عدد من مشاهد مسلسله " الاختيار" أمس الثلاثاء فى صحراء منطقة الحزام الأخضر، حيث يصور حاليا المشاهد الأخيرة للعمل للانتهاء منه تماما خلال الأيام المقبلة، ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث".

وطرح المنتج الكبير تامر مرسى – رئيس مجلس إدارة الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية – برومو جديد لمسلسل "الاختيار" بطولة النجم أمير كرارة والمنتظر عرضه بشكل حصرى على قناة ON في شهر رمضان هذا العام، واحتوى البرومو على مشاهد من تدريبات فريق الصاعقة وأيضاً مشاهد من عمليات المقاومة ضد الإرهابيين وذلك على أنغام أغنية "منسى الأسطورة".

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مسلسل "الاختيار" بطولة أمير كرارة وأحمد العوضى ودينا فؤاد وسارة عادل وضياء عبد الخالق وعدد كبير من ضيوف الشرف منهم محمد امام آسر ياسين ومحمد رجب واياد نصار وكريم محمود عبد العزيز وماجد المصرى وصلاح عبد الله ورامز أمير وحازم سمير ومحمد عز ومها نصار وآخرين وهو تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمى وإنتاج شركة سينرجى ويعد الأعمال المرتقبة بشدة في دراما رمضان هذا العام.

ويتناول مسلسل "الاختيار" حياة أحمد صابر المنسى - قائد الكتيبة ‏‏103 صاعقة - الذى استشهد فى كمين "مربع البرث"، بمدينة رفح ‏المصرية عام 2017، أثناء التصدى لهجوم إرهابى فى سيناء، ‏على أن يُظهر العمل العديد من الجوانب الاجتماعية والإنسانية ‏فى حياة البطل الراحل‎.

وكانت شركة سينرجى المنتجة للمسلسل قد طرحت البرومو ‏التشويقى الأول، ولاقى نجاحا جماهيرياً، من حيث أداء بطل العمل ‏أمير كرارة، والتصوير بقيادة مدير التصوير حسين عسر، كذلك ‏عمليات الابهار فى الاقتحامات وضرب الصواريخ والطائرات ‏وخلافه، فضلا عن العمليات التى قدمها أحمد صابر المنسى، ‏أسطورة الصاعقة‎.