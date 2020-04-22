شكرا لقرائتكم خبر عن هكذا ردت يسرا اللوزى على شائعة مرضها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - انتشرت خلال الفترة الأخيرة شائعات حول مرض الفنانة يسرا اللوزى بسبب نشر صورة لها عبر صفحتها على السوشيال ميديا مؤكدة مخاوفها من فيروس كورونا المستجد خاصة وأنها حامل في شهورها الأخيرة.





وردت يسرا بمنشور عبر صفحتها على "تويتر"، وقالت: "أنا لست مريضة، الحمد لله. كنت أشارك جمهورى كيفية الاعتناء بالنفس عند الخروج للضرورة لكشف متابعة الحمل. أرجو عدم نشر شائعات كاذبة. شكراً".

ونشرت يسرا فيديو عبر حسابها بموقع "إنستجرام"، وتظهر عليها علامات الحمل فى الشهور الأخيرة بشكل كبير، قائلة: "يارب الناس كلها تكون بخير ويخدوا بالهم من نفسهم وميخرجوش زي ما كلنا بنعمل.. بس سؤالي الأهم زميلاتي الحوامل اللي قربوا يولدوا عاملين إيه قلقانين من ايه متخيلين ايه هيحصل في الولادة لما نيجي نروح المستشفي فى ظل الفيروس الجميل حبيت اشاركم مخاوفي واشوف انتو حاسين بايه وبتفكروا في ايه"، مضيفة:" إلى زميلاتي الحوامل عاملين إيه فى الهم ده؟".

Advertisements

وتشارك يسرا اللوزي فى بطولة فيلم "العنكبوت"، إلى جانب كل من النجوم أحمد السقا ومنى زكى وظافر العابدين ومحمد لطفى وغيرهم ومن تأليف محمد ناير واخراج أحمد نادر جلال، ومن المقرر أن يعرض خلال موسم عيد الفطر المقبل.

فيلم "العنكبوت" تدور أحداثه فى إطار من الإثارة والتشويق، وهى عادة السقا فى أفلامه، فضلاً عن مشاهد الأكشن الخطرة التى يؤديها بنفسه بدون الاستعانة بدوبلير.

وكانت آخر أعمال يسرا اللوزى مسلسل بخط الأيد الذى عرض مؤخرا وحقق نجاحا كبيرا، والذى ظهرت به كضيفة شرف، و تدور أحداث المسلسل فى إطار تشويقى مثير حول "يوسف" - أحمد رزق - الذى يعمل طبيب تخدير ويتميز فى مهنته بدرجه يشهد بها الجميع، ويتزوج من يسرا اللوزى التى تتعرض لحادث غريب وتختفى، ويعمل يوسف بصحبة حماته سوسن بدر التى تعمل محامية، على حل لغز اختفاء اللوزى.