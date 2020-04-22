شكرا لقرائتكم خبر عن فيفى عبده: رامز جلال كهربنى وهرفع عليه قضية والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكدت النجمة فيفى عبده، أنها ستقوم برفع دعوى قضائية ضد الفنان رامز جلال، بعد أن "كهربها"، على حد تعبيرها، فى المقلب الأخير، الذى تعرضت له فى برناجه الجديد "رامز مجنون رسمى".



فيفى عبده فى اللايف

وقالت فيفى عبده، فى "لايف"، على انستجرام، "أنا اتكهربت جامد جدا، من رامز جلال، وأنا هعمله قضية السنة دى، على حلقتى، وعلى الكهربا، أنا مارضتش أطلع السلم .. ماطلعتش إلا بعد نص ساعة، مانا كل ماأمشى خطوة يطلع مقلب.

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يذكر أنه بدأ أمس برنامج "خلى بالك من فيفى" وهو برنامج كاميرا خفية غير تقليدي يعتمد على استضافة فيفي عبده لأحد النجوم في منزلها ويتم تنفيذ بعض المقالب فيه بصورة كوميدية مرحة بمُشاركة الفنانة المغربية زينب عبيد،

ومن جانبها قالت النجمة فيفي عبده إنها تأمل أن تلاقي تجربتها الجديدة النجاح والقبول من جانب المُشاهدين الذين دائما ما استقبلوا تجاربها المُختلفة في مجال البرامج بمُتابعة كبيرة