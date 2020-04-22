شكرا لقرائتكم خبر عن هيفاء وهبي: قاعدة بالبيت من 11 مارس ووزني زاد.. وحزينة لعدم عرض مسلسلها والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشفت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن معاناتها في فترة الحجر المنزلي التي تقضيها كغالبية المواطنين في دول العالم المختلفة منذ انتشار فيروس كورونا المستجد، موضحة أنها تمكث في المنزل منذ يوم 11 مارس الماضي مما أدي لزيادة وزنها، مؤكدة أنها ستنطلق للشارع فور انتهاء الحظر المنزلى.

وقالت هيفاء وهبي فى تصريحات تلفزيونية لها عبر "سكايب" وظهرت بها وهي ترتدي البيجامة :"صارلي قاعدة بالبيت من 11 مارس وياريت عم بيزيد الجمال لكن عم بيزيد إشيا تانية معه عم بيزيد الوزن.. وأول ما بيتفك الحجر سأهاجر إلى الشارع طبعًا"، معربة عن امتنانها لجهود الحكومة اللبنانية في احتواء أزمة كورونا ودور الشعب اللبناني ووعيه في الالتزام بالحجر الصحي المنزلي.

Advertisements

فيما أبدت تأثرها بسبب عدم عرض مسلسلها "أسود فاتح" الذي كان من المقرر أن تنافس به في الماراثون الرمضاني هذا، مضيفة: "من الأفضل لنا أننا لم نصور في الظروف الصعبة التي سمعنا عنها لأنه كان سيؤثر على نوعية العمل".

كما كشفت عن قرب صدور أغنية جديدة لها ضمن ثلاث أغاني كانت قد قامت بتحضيرها قبل أزمة كورونا، لكنها لم تحسم قرار الاختيار من بينها ، متمنية من الجميع أن يلتزم المنزل كي يظل بلدها لبنان من أقل البلدان التي تتأثر بفيروس كورونا.

وتعد النجمة اللبنانية هيفاء وهبي، من أكثر النجوم تفاعلا على مواقع التواصل الاجتماعي ومشاركة للحظاته المنزلية خاصة مع بداية الحظر المنزلي الذي يعيشه سكان العالم بسبب كورونا، وتشارك هيفاء وهبي بين الحين والآخر اللحظات الطريفة لها مع أسرتها وأصدقائها، ونشرت النجم هيفاء وهبي صورة لها على حالتها الخاصة بموقع "انستجرام"، وهي ترتدى بيجامة المنزل وتلتقط صورة سيلفي أمام مرآة شقتها.