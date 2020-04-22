شكرا لقرائتكم خبر عن هنا الزاهد متقمصة شخصية بكيزة هانم: جربعة مش هتجربع ذل مش هتذل.. فيديو والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شاركت الفنانة هنا الزاهد جمهورها بفيديو جديد عبر حسابها بتطبيق "تيك توك"، والتي تعد من اكثر النجوم تفاعلا عليه، وظهرت فى الفيديو متقصمة شخصية بكيزة هانم الدراملي للنجمة الكبيرة سهير البابلي فى مسلسل "بكيزة وزغلول"، للتسلية خلال العزل المنزلى.

هنا الزاهد يشار أن هنا الزاهد، قدمت مؤخرا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، الذين سينقسمون إلى فريقين فى كل حلقة، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، والتى يقوم فيها أعضاء الفريق بتمثيل أشياء لعضو يجلس على الكنبة.وتخوض هنا الزاهد بـ"هزر فزر" تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية، مستغلة غيابها عن دراما رمضان المقبل ومن أبرز ضيوف البرنامج الفنان أحمد فهمى وأكرم حسنى وماجد المصرى وعمرو وهبة ونسرين أمين ومى سليم وميس حمدان ودانا حمدان، ماجد المصرى وفاء عامر وأتين عامر ونسرين طافش وميرهان حسين ومينا عطا ومحمد شاهين وأحمد الشيخ وكريم عفيفى وياسر الطوبجى ورشا مهدى وهبة الأباصيرى وسامح حسين ودينا وايمان السيد وسليمان عيد وإدوارد.

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