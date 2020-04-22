شكرا لقرائتكم خبر عن حمو بيكا يهدى خطيبته "زوزو" بوكس رمضان.. شوف جابلها إيه والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - شارك مطرب المهرجانات حمو بيكا جمهوره عبر موقع "انستجرام"، بصور هديته لخطيبته زوزو، وهي عبارة عن بوكس رمضان ويحتوى فوانيس ومصحف وشيكولاتة وتسالي أخرى، معلقة علي الصورة قائلا :" زوزو شمس حبيبة قلبي كل سنه وإنتٍ طيبة".



حمو بيكا

و احتفل حمو بيكا، شهر مارس الماضى، بخطوبته وشارك جمهوره بصورة من الشبكة عبر حسابه على فيس بوك، و كتب على الصورة قائلا: محدش هيقولى ألف مبروك بيكا بيفرح" وانهالت عليه التعليقات المهنئة التى تتمنى له حياة سعيدة.

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و شارك بيكا، متابعيه، بمقطع فيديو له عبر حسابه بموقع السوشيال ميديا فيس بوك، أثناء ظهوره وهو يعمل "نقاش" داخل شقته، في ظل الإجراءات الاحترازية التي تطالب بها الدولة بالبقاء داخل منازلهم لحين الانتهاء من تفشى فيروس كورونا المستجد "كوفيد ١٩".

وعلى الجانب الآخر حصل مطرب حمو بيكا على درع يوتيوب الذهبي، وذلك بعد تخطي عدد مشتركي قناته على يوتيوب مليون مشترك، حيث نشر صورة عبر حسابه بموقع "انستجرام"، بعد وصول الدرع له.

من جانبها أعلنت نقابة الفنانين الأردنيين منع قيام مطربي المهرجانات من الغناء على أراضيها تضامنا مع قرار نقيب الموسيقيين هانى شاكر، وأكد القرار على أن أغنياتهم تتعارض مع القيم والأخلاق ولا تتناسب مع الثقافة العامة للمجتمع والمعايرالموسيقية المعروفة‪.

وكانت نقابة الموسيقيين المصرية برئاسة هاني شاكر أعلنت فى بيان أن هناك تنسيقا كاملا مع الاتحاد العام للنقابات الفنية برئاسة المخرج عمر عبد العزيز وجهاز الرقابة على المصنفات الفنية الذى يترأسه الدكتور خالد عبد الجليل لتحقيق تلك الضوابط‪.