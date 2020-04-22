شكرا لقرائتكم خبر عن محمد إمام يسخر من كورونا بوضع "كمامة" على بوستر فيلمه "لص بغداد" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - لا تتوقف اللقطات الكوميدية الساخرة من نجوم الفن والإعلام مع فيروس كورونا المستجد سواء بطرق التوعية الطريفة أو السخرية من ساعات الحظر الطويلة، و تفاعل النجم محمد إمام، مع أزمة كورونا بطريقة كوميدية، حيث شارك صورة لبوستر فيلمه الأخير "لص بغداد" على حالته الخاصة بموقع "انستجرام"، وأحدث بعض التغيرات على الصورة فوضع "كمامة" على وجه صورته في الفيلم وبجانبها معقم يدين للسخرية من كورونا.



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وعلى جانب آخر، قرر النجم محمد إمام تأجيل فيلمه "الواد وأبوه" مع والده الزعيم عادل إمام لموسم الصيف ، حيث كان يحضر له منذ فترة طويلة، ويتولى إخراجه شقيقه المخرج رامى إمام ومن تأليف صلاح الجهينى، وهو من نوعية أكشن كوميدى وسيكون مختلفا بشكل كبير عن أفلامه السابقة.

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وكان من المفترض البدء فى تصوير الفيلم بين عادل إمام وابناءه خلال الفترة الحالية لذلك ابتعد محمد إمام عن دراما رمضان هذا العام، رغم ظهوره كل عام فى شهر رمضان، ولكن بسبب أزمة فيروس كورونا المستجد، قرر صناع العمل تأجيل الفيلم لبعد عيد الاضحى.

يشار إلى أن آخر أعمال النجم محمد إمام كان فيلم "لص بغداد" وحقق نجاحا كبيرا وقت عرض الفيلم، فى مصر والدول العربية، وشارك فى بطولته كل من الفنان فتحى عبد الوهاب، ياسمين رئيس، أمينة خليل، محمد عبد الرحمن توتة، صلاح عبد الله، أحمد رزق الذي يظهر كضيف شرف على الأحداث، والفيلم تأليف تامر إبراهيم، وإخراج أحمد خالد موسى، وحقق ايرادات تخطت فيلمه السابق ليلة هنا وسرور.

وتدور أحداث الفيلم فى إطار أكشن يتخلله العديد من المواقف الكوميدية، حول مغامرة كوميدية تقع عندما يهم أبطال الفيلم البحث عن كنز مفقود، إنتاج سينرجى فيلمز برئاسة المنتج أحمد بدوى.