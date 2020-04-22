شكرا لقرائتكم خبر عن حلا شيحة بصورة من كواليس "خيانة عهد":سعيدة إنى اشتغلت مع يسرا ويارب النجاح والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عبرت النجمة حلا شيحة عن سعادتها بالعمل مع النجمة الكبيرة يسرا فى مسلسل "خيانة عهد"، المنتظر عرضه خلال أيام ضمن الموسم الرمضاني، وشاركت صورة من كواليس العمل عبر حسابها بموقع "أنستجرام"، معلقة عليها :" سعيدة إني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا .. الملكة الجميلة.. و يارب النجاح كله#خيانة_عهد رمضان ٢٠٢٠".



حلا شيحة

وقالت حلا شيحة، أن دورها فى المسلسل هو دور جديد عليها وهذا التغيير سوف يشاهده الجمهور خلال أحداث المسلسل، مشيرة إلى أنها خلال فترة التصوير فى أجواء الحظر تلتزم بالإجراءات الوقائية من ارتداء الكمامة وغيرها.

وتابعت حلا شيحة، خلال مداخلة هاتفية فى أحد البرامج أنها محظوظة لانها قامت بالتمثيل أمام عدد كبير من الفنانين الكبار أمثال الزعيم عادل أمام والفنان الراحل نور الشريف، والفنان الكبير حسين فهمى، والعمل مع هؤلاء الفنانين يعتبر خبرة كبيرة لها لأنهم تاريخ.

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وواصلت حلا شيحة، أنها مازالت تتعرض حتى الآن للكثير من المضايقات والعديد من الانتقادات من بعد عودتها للفن مرة أخرى، مؤكدة أن هناك الكثير وقف بجانبها وقام بتأيدها بعد العودة للفن.وتابعت حلا شيحة، أن فترة الغياب التى غابتها عن الفن كانت فترة مهمة قامت خلالها بتكوين أسرة وأولاد.

مسلسل "خيانة عهد" من بطولة يسرا، حلا شيحة، جومانا مراد، عبير صبرى، هنادى مهنى وخالد أنور، من إخراج سامح عبد ‏العزيز، ومن تأليف أحمد عادل، وأمين جمال‎، المسلسل إنتاج مشترك بين شركة العدل جروب للمنتج جمال العدل، والشركة المتحدة للخدمات الإعلامية، وتم تغيير اسم العمل من "دهب عيرة إلى "خيانة عهد" فى اللحظات الأخيرة.