شكرا لقرائتكم خبر عن ساخرا من صورته القديمة .. سليمان عيد: للوسامة عنوان واسمه سليمان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبدو أن الفنان الكوميدى سليمان عيد، اختار أن يكون فنانا مختلفا على مواقع التواصل الاجتماعى، فالمحتوى الذى ينشره عبر حساباته على مواقع السوشيال ميديا المختلفة، يبتعد تماما عن الجدية، ولكنه محتوى ومضمون ساخر، فهو إما يسخر من نفسه، أو يسخر من أحداث معينة.



سليمان عيد

سليمان عيد، نشر عبر حسابه على "انستجرام"، صورة قديمة له من شبابه، وعلق عليها، للوسامه عنوان واسمه سليمان"، حيث كان مازال وقتها بشعر كثيف، يختلف عن الوضع الحالى بالنسبة لشعره.

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سليمان عيد ظهر قبل أيام وهو يغنى أغنية "بنت الجيران" لحسن شاكوش وعمر كمال، بينما ترقص شخصية "شريك" الشهيرة والمعروفة أمامه، بتقنية الـ 3d، ليبدو وكأنه حقيقى ويرقص أمامه بالفعل، وقد أضفى سليمان عيد حسا كوميديا على المقطع الذى نشره.

سليمان عيد كان قد شارك جمهوره، صورة كوميدية، حيث نشر صورته ولكن ببعض المؤثرات التى أضافت له شعرا طويلا، ودقن، وعلق سليمان عيد على الصورة قائلا " آدى نتيجة قفل محلات الحلاقه"

وكان سليمان عيد قد نشر مشهد كوميدى ساخر جديد، وهو يقف أمام المرآه ويرقص على ألحان أغنية "أدام مرايتها تدلع براحتها" للمطرب عمرو دياب، وظهر الفنان سليمان عيد بدورين فى مقطع الفيديو، حيث أدى دور امرأة تقف أمام المرآه فى حيرة لاختيار ملابسها، أما المشهد الآخر لرجل يبدو زوجها حيث تركها وغادر المنزل بعد تأخرها فى ارتدائها.