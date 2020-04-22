جربعة مش هتجربع.. هنا الزاهد تقلد سهير البابلي (فيديو)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

نشرت الفنانة هنا الزاهد، مقطع فيديو لها، عبر تطبيق "تيك توك"، ظهرت خلاله وهي تقلد الفنانة القديرة سهير البابلي.

وظهرت "هنا"، وهي تجسد شخصية "بكيزة الدرملي"، من المسلسل الشهير "بكيزة وزغلول"، وتحديًا المشهد الذي قالت فيه "بكيزة: "أنا هانم، وهفضل هانم، جربعة مش هترجع ذل مش هتذل".

وقدمت هنا الزاهد مؤخرًا برنامج "هزر فزر"، الذى شهد مشاركة عدد كبير من النجوم، ليتنافسوا خلال مجموعة من الألعاب مثل لعبة تمثيل الأشياء، وتُعد هذه التجربة هي تجربتها الأولى فى تقديم البرنامج التليفزيونية.