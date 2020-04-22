عمرو عرفة يعلق على أزمة فيروس كورونا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

علق المخرج عمرو عرفة، عبر حسابه الرسمي بموقع تويتر، على أزمة فيروس كورونا المستجد.

وكتب: "الحب في زمن الكورونا، عدم زيارة الأهل أصبح تعبير عن الحب، الأحضان والقبلات أصبحت أسحلة".

وتتخذ الدولة المصرية عدد من الإجراءات والتدابير في مواجهة أزمة فيروس كورونا المستجد، منها غلق المدارس، ومنع التجمعات، وفرض الحظر بدءا من الثامنة مساء.

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