لأول مرة.. رامي وحيد يقدم برنامجًا إذاعيًا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

يخوض الفنان رامي وحيد تجربة تقديم البرامج من من خلال عمل يحمل اسم "الصورة التانية"، وذلك على راديو مصر، وسيذاع يوميًا في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الـ4:45 مساءً.

وكشف "وحيد" البوستر الدعائي للبرنامج، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين، ورمضان كريم، أول مرة برنامج إذاعي يا رب اكتب لنا النجاح".

آخر أعمال رامي وحيد هو مسلسل "قيد عائلي" وهو من بطولة: "صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ‏ميرفت ‏أمين، ‏بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، وميرهان حسين"، تأليف محمد ‏رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.‏