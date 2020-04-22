لأول مرة.. رامي وحيد يقدم برنامجًا إذاعيًا

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
يخوض الفنان رامي وحيد تجربة تقديم البرامج من من خلال عمل يحمل اسم "الصورة التانية"، وذلك على راديو مصر، وسيذاع يوميًا في شهر رمضان المبارك في تمام الساعة الـ4:45 مساءً.
وكشف "وحيد" البوستر الدعائي للبرنامج، عبر حسابه الشخصي على موقع "إنستجرام"، وعلق على الصورة قائلًا: "كل سنة وإحنا كلنا طيبين، ورمضان كريم، أول مرة برنامج إذاعي يا رب اكتب لنا النجاح".
آخر أعمال رامي وحيد هو مسلسل "قيد عائلي" وهو من بطولة: "صلاح عبدالله، عزت العلايلي، ميرفت أمين، بوسي، سيمون، محمد محمود عبدالعزيز، محمد رياض، ريم البارودي، دينا فؤاد، وميرهان حسين"، تأليف محمد رجاء، إنتاج شركة فنون مصر، إخراج تامر حمزة.
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