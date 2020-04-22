هنتكلم في كل حاجة.. أحمد شامي يروج لبرنامجه "ها إيه تاني 2020"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

روج الفنان أحمد شامي، لبرنامجه "ها إيه تاني 2020"، الذي سيقدمه من المنزل، عبر "لايف إنستجرام".

وكتب "شامي": النهاردة بالليل إن شاء الله هنتكلم في كل حاجة، اللي عند أي سؤال يسأله وإحنا لايف وهنرد عليه".

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برنامج "ها إيه تاني 2020"، يعرض في تمام الساعة الـ11 مساءً، عبر "لايف إنستجرام".

ويشارك أحمد شامي في مسلسل "فرصة تانية"، المقرر عرضه في رمضان 2020، بطولة ياسمين صبري، أحمد مجدي، محمد دياب، أحمد الشامي، هبة مجدي، آيتن عامر، إنتاج شركة سينرجي ومن تأليف مصطفى جمال هاشم، معالجة درامية محمد سيد بشير وإخراج مرقس عادل.