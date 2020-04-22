"لو فاتك".. أبرز ما حدث في حلقات وبرامج رمضان أمس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي:

أيام تفصلنا على شهر رمضان الكريم، الذي يعتبر موسما لتنافس الأعمال التليفزيونية من مسلسلات وبرامج.

وبدأت شبكة قنوات (إم بي سي) بث عدد من المسلسلات والبرامج، ويعرض لكم الخليج 365 أبرز ما تم تقديمه أمس:

فيديو| إصابة زينة في أولى حلقات "خلي بالك من فيفي"

عرضت قناة (إم بي سي مصر) أولى حلقات خالي بالك من فيفي، وهو برنامج مقالب، ضمن الخريطة الرمضانية للقناة، وكانت ضحية الحلقة الأولى الفنانة زينة.

وحضرت زينة إلى منزل فيفي عبده لتصوير برنامج، لكن الأخيرة أخبرتها بتأخر فريق التصوير، لتقع بعدها ضحية للمقلب.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

أولى حلقات مسلسل "2 في الصندوق"

دأت قناة mbc مصر عرض مسلسل "2 في الصندوق" لحمدي الميرغني وأوس أوس.

ونستعرض لكم في هذه السطور أبرز ما جاء في الحلقة.. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا

الحلقة الأولى من "ونسني"

عرضت قناة mbc مصر أولى حلقات مسلسل ونسني، وهو سيت كوم من بطولة محمود الليثي، وحازم إيهاب، وبسنت شوقي، وسارة درزاوي، وغيرهم، وإخراج رامي رزق الله.

وتدور أحداث مسلسل ونسني حول تطبيق ونسني، الذي يطلقه عدد من الشباب، ويهدف إلى تقديم خدمة الونس والترفيه للمشتركين. للمزيد من التفاصيل اضغط هنا