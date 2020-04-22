حلا شيحة: سعيدة إني اشتغلت مع يسرا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

أعربت الفنانة حلا شيحة عن سعادتها، بالتعاون مع الفنانة يسرا في مسلسل "خيانة عهد"، ونشرت صورة تجمعهما عبر حسابها بـ"انستجرام" من كواليس العمل، المقرر عرضه في رمضان 2020، على قنوات CBC، الأولى المصرية، دبي.

وعلقت حلا على الصورة قائلة: "سعيدة إني اشتغلت مع الفنانة الجميلة يسرا، ويارب النجاح كله".

مسلسل "خيانة عهد"، من بطولة الفنانة يسرا، حلا شيحة، خالد سرحان، بيومي فؤاد، عبير صبري ، جومانا مراد ، هنادي مهنا، وغيرهم من النجوم من تأليف أمين جمال وأحمد عادل.