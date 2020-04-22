أحمد حلمي ينتهي من تسجيل تتر مسلسله الجديد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منال الجيوشي: انتهى الفنان أحمد حلمي، من تسجيل تتر مسلسله الإذاعي الجديد "لف وإرجع تاني"، المقرر إذاعته على راديو النيل. الأغنية من كلمات ملاك عادل، وألحان معتز أمين، وتوزيع محمد عباس. مسلسل "لف وإرجع تاني" بطولة أحمد حلمي، هنا الزاهد، أحمد حلاوة، ليلى عز العرب، سلوى عثمان، حسام داغر، ومن تأليف مجدي الكدش، وإخراج علاء خلف، ويذاع في تمام الثالثة والنصف عصرا.

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