هل يستخدم النجوم قطرة للبكاء؟.. نبيل الحلفاوي يُجيب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:

رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه، بشأن الفنانة نيللي كريم ومدى ما تتمتع به من موهبة فنية، كما رد على سؤال آخر متعلق باستخدام الفنانين قطرات عيون في مشاهد البكاء في المشاهد الدرامية.

قال "الحلفاوي"، عبر تويتر: "نيللي كريم موهبة متفردة"، ورد على أحد الأسئلة التي تتعلق بآدائها أدوار التراجيدي بشكل مستمر قال: "مسلسلها السنة دي مش نكد.. لايت كوميدي أظن".

وغرد له أحد متابعيه قائلًا: "ماهو يعينى الدكتور حذرها من الأعمال اللي فيها بُكاء، لانه تعب عينيها جامد ..سؤال ياقبطان هو فى قطرة بتتحط للبكاء ولا بيبقى بكاء حقيقي؟"، فأجاب "الحلفاوي": "حسب الظروف ودرجة المعايشة وعدد مرات إعادة المشهد".

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وتعاون الحلفاوي مع نيللي كريم في مسلسل "لأعلى سعر"، الذي عرض في رمضان 2017.

وشارك نبيل الحلفاوي مؤخرًا في مسلسل "القاهرة كابول"، قبل أن يتوقف، بسبب أزمة كورونا وخرج من السباق الرمضاني المقبل.