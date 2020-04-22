- 1/2
- 2/2
محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- ياسمين الشرقاوي:
رد الفنان نبيل الحلفاوي، على سؤال أحد متابعيه، بشأن الفنانة نيللي كريم ومدى ما تتمتع به من موهبة فنية، كما رد على سؤال آخر متعلق باستخدام الفنانين قطرات عيون في مشاهد البكاء في المشاهد الدرامية.
قال "الحلفاوي"، عبر تويتر: "نيللي كريم موهبة متفردة"، ورد على أحد الأسئلة التي تتعلق بآدائها أدوار التراجيدي بشكل مستمر قال: "مسلسلها السنة دي مش نكد.. لايت كوميدي أظن".
وغرد له أحد متابعيه قائلًا: "ماهو يعينى الدكتور حذرها من الأعمال اللي فيها بُكاء، لانه تعب عينيها جامد ..سؤال ياقبطان هو فى قطرة بتتحط للبكاء ولا بيبقى بكاء حقيقي؟"، فأجاب "الحلفاوي": "حسب الظروف ودرجة المعايشة وعدد مرات إعادة المشهد".
وتعاون الحلفاوي مع نيللي كريم في مسلسل "لأعلى سعر"، الذي عرض في رمضان 2017.
وشارك نبيل الحلفاوي مؤخرًا في مسلسل "القاهرة كابول"، قبل أن يتوقف، بسبب أزمة كورونا وخرج من السباق الرمضاني المقبل.
كانت هذه تفاصيل خبر هل يستخدم النجوم قطرة للبكاء؟.. نبيل الحلفاوي يُجيب لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.