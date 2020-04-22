علاء عرفة ضابط مقرب من أمير كرارة في "الاختيار"

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- منى الموجي:

يشارك الممثل الشاب علاء عرفة في السباق الرمضاني للسنة الثامنة، ويأتي ظهوره هذا العام من خلال مسلسل "الاختيار" مع الفنان أمير كرارة.

ويتناول المسلسل حياة أحمد صابر المنسي قائد الكتيبة 103 صاعقة، الذي استشهد في كمين مربع البرث بمدينة رفح المصرية عام 2017 أثناء التصدي لهجوم إرهابي في سيناء.

علاء يجسد دور الملازم أول عبدالرازق وهو أحد الضباط المقربين للشهيد البطل أحمد المنسي في سلاح الصاعقة.

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المسلسل من تأليف باهر دويدار وإخراج بيتر ميمي ومن بطولة أمير كرارة وأحمد العوضي ودينا فؤاد، ويشارك مجموعة من النجوم كضيوف شرف في أحداث المسلسل، وعلى رأسهم آسر ياسين، محمد إمام، كريم محمود عبدالعزيز، ماجد المصري، محمد رجب، صلاح عبدالله، إياد نصار، أحمد وفيق، كريم عبدالخالق.

ممثل مصري شاب تخرج من الجامعة الأمريكية بالقاهرة قسم هندسة عمارة وقسم مسرح. درس أيضاً إخراج وتمثيل في جامعة كاليفورنيا بلوس أنجلوس في الولايات المتحدة الأمريكية.

بدأ الظهور في الإعلانات في سنة ٢٠٠٩ وعمل مع كثير من المخرجين والممثلين، ومنهم أحمد نادر جلال، وشريف عرفة، ومروان حامد. وشارك مع نجوم عديدة، ومن أبرزهم أحمد حلمي ويسرا وشيرين رضا ومحمد ممدوح وأحمد حاتم وغيرهم. شارك في العديد من المسلسلات: "سجن النسا" إخراج كاملة أبو ذكري، مسلسل "مريم" إخراج محمد علي، مسلسل "أفراح القبة" إخراج محمد ياسين، مسلسل "لا تطفئ الشمس" إخراج محمد شاكر، مسلسل "حلاوة الدنيا" إخراج حسين المنباوي، مسلسل "حكايات بنات ٣" إخراج مصطفي أبو سيف. وأخر أعماله كان مسلسل "لدينا أقوال أخرى" من إخراج محمد علي.